Droni antimine 'italiani' in mostra ad El Alamein

IL CAIRO - Droni che, grazie all'intelligenza artificiale, riescono a scandagliare suolo e sottosuolo a caccia di mine, ma con potenziali applicazioni anche in molti altri settori civili: tutta italiana, è una delle proposte avanzate all' "Egypt International Airshow", un salone dell'aeronautica egiziano che si è tenuto per la prima volta, a El Alamein.



Li ha presentati "Xplora", un system integrator specializzato nella "creazione di software di intelligenza artificiale con ricadute importanti per diversi settori nel mondo dell'analisi del sottosuolo rendendo automatico e certo ogni forma di risultato", come ha sottolineato il suo amministratore delegato, Marco Pesci, in dichiarazioni all'ANSA. "Il nostro algoritmo - ha aggiunto - consente di decodificare quello che il drone vede nel sottosuolo analizzandone la superficie".



Le applicazioni di questa tecnologia "hanno un'anima anche militare. Tant'è che il sistema è stato testato dall'US Army alla base di Fort Leonard Wood, in Missouri, con ottimi risultati", ha detto ancora Pesci.



"La Us Army ci ha assicurato che, nella ricerca di mine, non esiste niente di simile al mondo in termini di precisione del risultato ed utilizzabilità", ha riferito il Ceo.



Al Salone di El Alamein, cui da martedì 3 a giovedì 5 settembre hanno partecipato quasi 180 aziende da oltre 30 Paesi (cinque le italiane), secondo quanto riporta il sito dell'Air Show, Xplora ha puntato dichiaratamente a contattare istituzioni (soprattutto quelle militari) ma anche "partner in paesi esteri che possano promuovere il nostro business".



"Da sette anni siamo leader in Italia nella ricerca di bombe inesplose specialmente della Seconda Guerra Mondiale", ha ricordato Pesci. "E stiamo sviluppando la costruzione e l'ingegnerizzazione di droni tailor-made per varie applicazioni.



Per esempio, abbiamo concluso un accordo con la Grecia per 50 droni per indagini ambientali. Le possibilità offerte da questo algoritmo sono infinite", ha aggiunto, riferendosi fra l'altro alla caccia alle sostanze inquinanti e al monitoraggio del dissesto idrogeologico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA