Haftar ordina lo stop all'export di petrolio dalla Libia

(ANSAmed) - MILANO, 26 AGO - Il governo di Khalifa Haftar che controlla l'est della Libia ha annunciato lo stop alla produzione e all'export di petrolio come risposta al tentativo del governo di unità nazionale che regna su Tripoli e sul nord-ovest del Paese di sostituire il governatore della Banca centrale. Lo afferma il governo di Haftar in un post su Facebook, secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg.Nei giorni scorsi il Consiglio presidenziale di Tripoli aveva annunciato la sostituzione del governatore Al-Siddiq Al-Kabir e del board della banca, richiesta che Al-Kabir aveva però rispedito al mittente. (ANSAmed).

