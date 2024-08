(ANSAmed) - ROMA, 22 AGO - Il ministro degli Affari politici e parlamentari giordano, Haditha Khreisha, ha incontrato oggi l'ambasciatore del Bahrein, Sheikh Khalifa bin Abdullah bin Hamad Al Khalifa, per esplorare le possibilità di cooperazione tra i due Paesi in vari settori. Ne dà notizia l'agenzia giordana Petra.Khreisha ha sottolineato i profondi legami storici tra le due nazioni, costruiti sul rispetto reciproco, e ha ribadito l'impegno a proseguire la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni. Al Khalifa ha evidenziato la forza delle relazioni tra Giordania e Bahrein in diversi settori, lodando il saggio approccio politico della Giordania sia a livello arabo che internazionale. (ANSAmed).

