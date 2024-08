Algeria invia primo carico di carburante per il Libano

(ANSAmed) - TUNISI, 21 AGO - "La compagnia petrolifera algerina Sonatrach, conformemente all'ordine del presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune, ha iniziato ieri a spedire il primo carico di carburante in Libano, un'iniziativa volta a sostenere il Libano dal punto di vista energetico e ad aiutarlo a superare l'attuale crisi, in un'azione che riflette la profondità delle relazioni bilaterali tra Algeria e Libano".Lo rende noto la Sonatrach in un comunicato precisando che il carico, trattato nel porto petrolifero di Skikda, è stimato in 30.000 tonnellate di carburante in una prima fase e sarà spedito in Libano attraverso la petroliera Eniker di Sonatrach, in partenza il 22 agosto per il Libano. "L'operazione mira a sostenere il Libano in queste difficili circostanze, fornendogli una fornitura immediata di carburante per far funzionare le centrali elettriche e ripristinare l'approvvigionamento elettrico del Paese". "L'iniziativa traduce il fermo impegno di Sonatrach a sostenere le decisioni dello Stato algerino e a rafforzare i legami fraterni con il Libano, riflettendo lo spirito di cooperazione e solidarietà tra i due Paesi", conclude la nota; (ANSAmed).

