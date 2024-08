A Tripoli a novembre il forum economico Libia-Italia

(ANSAmed) - TUNISI, 21 AGO - Si terrà a novembre a Tripoli il 30esimo Forum Economico Libia-Italia, segnando un'importante iniziativa per rafforzare i legami economici tra i due Paesi. Lo ha annunciato il governo di unità nazionale. Durante un incontro preparatorio, riferisce il The Libya Observer, è stato esaminato l'ordine del giorno del forum proposto dai due paesi, i saloni economici e bilaterali proposti e le mostre industriali e commerciali proposte dalla parte libica e italiana, secondo la "piattaforma del nostro governo". L'incontro si è concluso con un appello per un maggiore coordinamento tra le Camere di Commercio e Industria dei due paesi per garantire la partecipazione effettiva degli imprenditori e dei produttori.Il forum è pensato per fornire una buona opportunità economica e commerciale per il settore privato libico nella creazione di partenariati e cooperazione con la parte italiana, scrive il The Libya Observer. (ANSAmed).

