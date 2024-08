In Marocco il turismo è cresciuto dell'1,6% a maggio

RABAT - In crescita dell'1,6% gli arrivi di turisti a maggio, ma in generale, in Marocco, sono oltre 7 milioni e mezzo i viaggiatori del primo semestre dell'anno, con un consolidamento del 13,9%. L'aumento di maggio arriva dopo un calo del 4,2% nel primo trimestre 2024. Secondo il Dipartimento di studi e previsioni finanziarie (Depf), "le entrate turistiche sono migliorate del 10,9% nel primo trimestre 2024, nei primi due mesi del secondo trimestre del 2024". Per quanto riguarda il numero di pernottamenti registrati dalle strutture ricettive classificate, si è rafforzato del 15% ad aprile e maggio, dopo un aumento del 2,9% nel primo trimestre dell'anno. A fine maggio il volume di questi pernottamenti è aumentato dell'8,3%, trainato dall'aumento del 13% dei pernottamenti dei marocchini non residenti. Questa performance è dovuta al rafforzamento degli arrivi di turisti stranieri (+16,3%) che hanno rappresentato una quota del 54,2% sul totale degli arrivi. Per quanto riguarda il numero di arrivi di marocchini che risiedono all'estero, a fine giugno 2024 è aumentato dell'11,2%, con una quota sul totale degli arrivi pari al 45,8%. Nel secondo trimestre del 2024 sono stati registrati oltre 4,1 milioni di arrivi ai valichi di frontiera del Marocco, con un consolidamento del 14,8%, dopo un aumento del 12,8% nel primo trimestre del 2024. Questo risultato segue l'andamento degli arrivi turistici stranieri del +17,1% e quelli dei marocchini residenti all'estero del +12,3%, dopo rispettivamente +15,4% e +9,8% di fine marzo 2024. Dopo la crescita eccezionale del 55,8% registrata nel primo trimestre del 2023, il valore aggiunto del settore turistico è migliorato dell'1,9% nel primo trimestre del 2024, sempre secondo i dati Depf.

