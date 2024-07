La Giordania lancia bando di gara per sistemi di energia solare

(ANSAmed) - ROMA, 29 LUG - Il ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie della Giordania ha annunciato un nuovo bando di gara per la progettazione, la fornitura, l'installazione e la manutenzione di sistemi di energia solare presso le sedi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, tra cui unità di pattuglia autostradale, stazioni di difesa civile di Badia.L'iniziativa, scrive l'agenzia Petra, mira a migliorare l'indipendenza energetica e l'efficienza in questi siti critici mediante l'implementazione di sistemi di pannelli solari in grado di generare elettricità senza dipendere dalla rete nazionale. Il bando di gara specifica un'installazione totale di 675 kilowatt di pannelli solari, 1.750 kilowattora di batterie di accumulo e 450 kilowatt (kW) di inverter. Questi sistemi saranno supportati da generatori diesel di backup per garantire un'alimentazione elettrica ininterrotta.I documenti di gara sono disponibili sul sito web del ministero, memr.gov.jo, da oggi fino a domenica 4 agosto.Il bando di gara segue un memorandum d'intesa firmato il 14 luglio tra il ministero e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza per implementare unità solari fuori rete in nove sistemi in cinque siti. Il progetto è concepito per rafforzare l'autosufficienza energetica nelle aree remote, consentendo al Dipartimento di fornire servizi continui ai cittadini.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA