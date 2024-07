Il Marocco supera il Sudafrica nella produzione di auto

(ANSAmed) - RABAT, 24 LUG - Il Marocco avrebbe superato il Sudafrica nella produzione di automobili. Lo sostiene il quotidiano economico marocchino in lingua francese, L'Économiste, nell'edizione odierna, sottolineando che con le fabbriche di Renault-Dacia a Casablanca e Tangeri e Stellantis a Kenitra (Peugeot, Citroen, Fiat Opel, ecc.), la piattaforma industriale marocchina è ormai la più grande base di produzione di auto nel continente africano.Secondo gli analisti di Fitch Solutions, l'agenzia di valutazione con sedi a Londra e New York, citati nell'articolo, la produzione automobilistica in Marocco, relativa alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri, dovrebbe raggiungere poco meno di 614.000 unità nel 2024, mentre la produzione automobilistica del Sudafrica, concentrata a Pretoria e che comprende veicoli passeggeri e commerciali, dovrebbe scendere a 591.000 unità.Nel 2023, il produttore Renault ha prodotto quasi 382.661 veicoli nei suoi due stabilimenti di Casablanca e Tangeri, ricorda il quotidiano. L'obiettivo è arrivare a 500.000 unità, a partire dal 2025. Quanto a Stellantis Morocco, che produce 200.000 auto all'anno, l'obiettivo è arrivare a 450.000 veicoli all'anno. In totale, la piattaforma marocchina è stata in grado di produrre più di 582.000 auto nel 2023, sapendo che la capacità installata complessiva è di 1 milione di veicoli. "La produzione registrerà una crescita media del 6,8% su base annua nel periodo di previsione fino al 2033, per raggiungere un volume annuo di 1,09 milioni di unità", prevedono gli analisti di Fitch Solutions. (ANSAmed).

