Tunisia cerca partner per la costruzione di un porto a Enfidha

(ANSAMed) - TUNISI, 19 LUG - L'esecutivo tunisino è alla ricerca di un partner strategico per la costruzione del porto in acque profonde di Enfidha, nel golfo di Hammamet, "nell'ambito di un accordo che rispetti la sovranità dello Stato". Lo ha annunciato la ministra di Stato per le Attrezzature e l'Edilizia, Sarra Zaafrani Zenzri, in un'audizione in Parlamento, specificando che "l'approccio attuale per questo progetto si basa sulla ricerca di un partner strategico serio che non richieda alcuna garanzia sovrana o qualsiasi altra garanzia reale"."Questo porto deve essere costruito perché è di importanza strategica per la Tunisia. Il progetto contribuirà a rafforzare altri porti tunisini collegando il Paese alle principali rotte di trasporto marittimo globale", ha aggiunto.Annunciato già prima della rivoluzione del 2011 Ali, il progetto del porto in acque profonde di Enfidha è rimasto congelato per una decina di anni. Rilanciato nel 2017, ha visto una gara d'appalto per la scelta del gestore aeroportuale responsabile della realizzazione dei lavori della prima fase del progetto sospesa per motivi non resi pubblici, dopo che sei multinazionali, tra cui Bouygues e China Harbour Engineering Company (Chec) erano state preselezionate, ha scritto l'agenzia Ecofin. (ANSAmed).

