Ricavi dell'olio d'oliva in Tunisia aumentano dell'80% a giugno

(ANSAmed) - TUNISI, 12 LUG - In Tunisia i ricavi dell'olio d'oliva sono aumentati, alla fine di giugno 2024 (stagione 2023-2024), di quasi l'80 per cento, raggiungendo 4,3 miliardi di dinari (1,30 miliardi di euro). Lo si legge in un comunicato dell'Ufficio nazionale dell'olio tunisino (Onh) in cui si sottolinea che la Tunisia ha esportato, dall'inizio della stagione (1 novembre 2023), quasi 165.205 tonnellate di olio d'oliva, di cui 20.392 tonnellate confezionate, per un valore di 590 milioni di dinari (178,78 milioni di euro).In media, il prezzo di una tonnellata di olio d'oliva sfuso esportato sui mercati internazionali è stato vicino a 26.584 dinari (8.055,75 milioni di euro), mentre il prezzo di una tonnellata confezionata venduta sul mercato internazionale è di 29.956 dinari (9.077,57 milioni di euro). Durante la stagione 2022-2023, la Tunisia ha esportato quasi 150.827 tonnellate di olio d'oliva sfuso, per un valore di 2,4 miliardi di dinari (0,72 miliardi di euro), con una media del prezzo di esportazione di una tonnellata di 16.181 dinari (4.903,33 milioni di euro). Durante la stagione 2022-2023, le quantità esportate di olio d'oliva confezionato hanno raggiunto le 15.489 tonnellate, con ricavi di quasi 320 milioni di dollari (96,96 milioni di euro). L'Onh sottolinea che la Tunisia ha registrato, durante la stagione in corso, un aumento della quota di olio d'oliva confezionato di quasi il 32 per cento. (ANSAmed).

