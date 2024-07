Lo sviluppo del Sud del Marocco passa per una lunga superstrada

(ANSAmed) - RABAT, 11 LUG - Puntare a Sud, per lo sviluppo economico di tutta la regione nord-africana sull'Atlantico. Il piano di re Mohammed del Marocco per le province di Dakhla e Laayoune ha grandi ambizioni economiche e comincia dalla realizzazione di una superstrada lunga oltre 1.000 chilometri.Una dorsale costiera che è in gran parte già realizzata e che collega Tiznit, appena sotto Agadir, fino a Laayoune. Un volano per l'economia del sud marocchino, ma anche il ponte per lo sviluppo di ulteriori legami con le regioni africane sull'Atlantico: la via economica per superare i problemi politici ereditati dal colonialismo e dribblare l'impasse del Fronte Polisario, che vuole avere un ruolo sul cosiddetto Sahara Occidentale.La sezione che collega Guelmim a Dakhla è ormai completata, ora i lavori si concentrano sulla direttrice Tiznit-Guelmim, che ha subito ritardi attribuiti alle difficili condizioni del terreno.Il completamento è comunque previsto entro la fine dell'anno.È un progetto faraonico, che secondo un'opinione diffusa porterà un miglioramento significativo per quanto riguarda il flusso del traffico e un cambiamento importante dal punto di vista socio-economico in tutta la regione. Lanciata nell'ambito di un accordo di collaborazione firmato a febbraio 2015, quest'iniziativa coinvolge tre ministeri chiave - ministero dell'Interno, ministero dell'Economia e delle Finanze e ministero delle Attrezzature, dei Trasporti, della Logistica e dell'Acqua - con un budget totale di 9 miliardi di dirham (circa 900 milioni di dollari).Il cantiere si è aperto nel 2017 subito dopo le fasi di studio del progetto, e coinvolge 36 imprese e 350 ingegneri, 15 uffici studio con oltre 20 equipe sul posto, oltre a 10 uffici topografici con 45 squadre dislocate su tutto il percorso e quattro laboratori di controllo qualità. La pandemia di Covid ha fermato per più di un anno i lavori, che saranno conclusi entro il 2024.Quello in fase di completamento è un asse stradale moderno e in linea con gli standard internazionali all'interno di un ecosistema fragile come quello delle province meridionali del Marocco, sensibili allo stress idrico e alla desertificazione: conterà 16 tra ponti e viadotti e 300 mila metri cubi di cemento.La superstrada è progettata per ridurre i tempi di viaggio, ma dovrà resistere alle sfide delle condizioni climatiche che rendono il terreno particolarmente ricco di salinità e agli accumuli di sabbia che tendono a invadere la carreggiata. La costruzione di quest'infrastruttura, destinata a diventare motore di investimenti, andrà a beneficio diretto di una popolazione di oltre 2,2 milioni di persone in dieci province.Si prevede che tale progetto porterà beneficio alla crescita socio-economica in quattro regioni chiave del Marocco, tra cui Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra e Dakhla-Oued Eddahab. (ANSAmed).

