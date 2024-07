Media, la guerra a Gaza non frena gli affari Marocco-Israele

(ANSAmed) - RABAT, 03 LUG - La guerra a Gaza non rallenta le relazioni commerciali tra Marocco e Israele. Un'inchiesta congiunta di Middle East Eye (MEE) e Arabic Post rivela che centinaia di prodotti alimentari certificati kosher, prodotti da aziende di Paesi arabi, continuano a essere venduti in Israele.Le esportazioni marocchine per i primi cinque mesi del 2024 sono leggermente diminuite, scendendo a 7,4 milioni di dollari rispetto agli 8,6 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, ma almeno 25 aziende marocchine hanno contribuito ad esportare i 3.367 prodotti kosher arrivati in Israele.Alcune aziende contattate dall'agenzia di stampa hanno negato di esportare merci direttamente in Israele, suggerendo che i loro prodotti potrebbero aver raggiunto i mercati israeliani attraverso Paesi terzi.Altri hanno affermato che i loro prodotti erano destinati ai mercati palestinesi, sebbene la certificazione kosher non fosse richiesta, riferisce Dohanews. Mentre il commercio globale di Israele è diminuito del 18% negli ultimi tre mesi del 2023, il commercio con i Paesi arabi è diminuito solo del 4% nello stesso periodo.Per esempio, secondo l'inchiesta, le esportazioni egiziane verso Israele nel maggio 2024 sono state valutate a 25 milioni di dollari, il doppio dell'importo dello stesso mese del 2023. Nel corso dei primi cinque mesi del 2024, poi, le vendite sono leggermente diminuite, scendendo a 85,6 milioni di dollari rispetto ai 90,7 milioni di dollari dell'anno precedente.Anche le esportazioni della Giordania sono diminuite rispettivamente a 129,1 milioni di dollari da 184 milioni di dollari nello stesso periodo. Chi guadagna sono gli Emirati Arabi Uniti, le cui esportazioni sono aumentate da 988 milioni di dollari a circa 1,2 miliardi di dollari. (ANSAmed).

