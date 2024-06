Investimenti turchi in Tunisia per oltre 700 milioni di dollari

(ANSAmed) - TUNISI, 28 GIU - Il volume degli investimenti turchi in Tunisia, che attualmente ammonta a circa 700 milioni di dollari, dovrebbe aumentare ancora nel prossimo periodo. Lo ha detto il ministro del Commercio turco Omer Bolat, in una conferenza stampa tenutasi presso la sede dell'Utica (Confindustria tunisina) mercoledì, al termine del secondo Forum tunisino-turco degli affari e degli investimenti. La Turchia è disposta a sviluppare il volume degli scambi con la Tunisia fino a raggiungere i 3 miliardi di dollari contro gli attuali 1,6 miliardi, riporta l'agenzia di stampa Tap.Il ministro turco ha espresso l'impegno di entrambi i governi a consolidare il settore privato e a individuare soluzioni a tutti gli ostacoli per lanciare un nuovo partenariato basato sull'incremento del commercio e degli investimenti in Tunisia e Turchia e per intensificare gli incontri reciproci in vari settori.A seguito dell'incontro con la ministra dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia, Fatma Thabet Chiboub, è stato raggiunto un accordo per programmare una visita a Istanbul per elaborare una tabella di marcia che definisca i diversi tipi di investimenti tra i due Paesi. (ANSAmed).

