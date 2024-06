Tunisia: firmati accordi con la Francia per aiuti a economia

(ANSAmed) - TUNISI, 26 GIU - La Tunisia e l'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) hanno firmato al Palazzo del Governo della Kasbah quattro accordi finanziari che prevedono due prestiti del valore di 130 milioni di euro e due sovvenzioni del valore di 7 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il miglioramento dei servizi igienico-sanitari nei quartieri popolari, l'istruzione e lo sport. Lo rende noto l'esecutivo tunisino.Gli accordi sono stati firmati dalla ministra dell'Economia e della Pianificazione, Feryel Ouerghi Sebai, e dal direttore generale dell'Afd, Rémi Rioux. Un prestito di 80 milioni di euro sarà utilizzato per sostenere le pmi, mentre un prestito di 50 milioni di euro sarà utilizzato per il programma nazionale di bonifica dei quartieri popolari. Un primo finanziamento di 6 milioni di euro sosterrà una serie di progetti nel campo dell'istruzione e dello sport, mentre un secondo fornirà supporto tecnico al progetto di bonifica dei quartieri popolari.La ministra dell'Ambiente Leila Cheikhaoui Mahdaoui ha sottolineato l'importanza di questi accordi. In particolare, nel campo dei servizi igienico-sanitari l'accordo copre quartieri popolari in tutto il Paese dove vivono più di 200.000 famiglie.Da parte sua, il ministro della Gioventù e dello Sport, Kamel Gueddiche, ha spiegato che l'accordo nei settori dello sport e dell'istruzione include lavori di ristrutturazione delle infrastrutture, dei club olimpici e di 100 istituti scolastici.(ANSAmed).

