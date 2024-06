Società Emirati acquista greca Terna Energy per 3,2miliardi euro

ROMA - L'azienda di energie rinnovabili Masdar, con sede ad Abu Dhabi, ha firmato un accordo per l'acquisizione della greca Terna Energy per un valore di 3,2 miliardi di euro. Lo riferiscono i quotidiani emiratini.

Masdar acquisirà inizialmente il 67% delle azioni in circolazione di Terna al completamento della transazione.

Successivamente lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in contanti per acquisire tutte le restanti azioni della società, ha fatto sapere la società greca.

La transazione e la successiva offerta valutano il patrimonio netto totale di Terna a 2,4 miliardi di euro con un valore d'impresa di 3,2 miliardi di euro, rendendola la più grande transazione energetica alla Borsa di Atene, ha dichiarato Terna.

"Oggi segna un'importante pietra miliare nella strategia di Masdar di espandere il proprio portafoglio e darà un contributo sostanziale alla capacità di energia rinnovabile della Grecia", ha detto il dottor Sultan Al Jaber, presidente di Masdar e ministro dell'Industria e della Tecnologia Avanzata degli Emirati Arabi.

"Essendo una delle più grandi transazioni di energia rinnovabile in Europa nel 2024, questo investimento riflette il chiaro impegno degli Emirati nei confronti della Grecia e dello sviluppo dell'energia pulita in Europa", ha aggiunto.

Masdar, di proprietà congiunta della Abu Dhabi National Energy Company e di Mubadala, è attiva in 40 Paesi. L'obiettivo dell'azienda è di espandere la propria capacità ad almeno 100 gigawatt di energia rinnovabile entro la fine del decennio, rispetto ai circa 20 gigawatt attuali. La società sta spingendo per espandere la propria presenza in Europa che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante nell'adozione di energia pulita.





