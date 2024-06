In Tunisia i servizi 5G commercializzati dal gennaio 2025

Il 5G sarà lanciato ufficialmente in Tunisia a partire dal 2025, con l'effettiva commercializzazione di questo servizio. È quanto ha deciso, da un consiglio ministeriale ristretto presieduto dal capo del governo Ahmed Hachani, dedicato a questo tema e che ha adottato la tabella di marcia proposta. Lo si legge in una nota dell'esecutivo tunisino.All'incontro erano presenti il ministro dell'Interno, Khaled Nouri, la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia e il ministro delle Tecnologie dell'Informazione (Ict) Nizar Ben Néji. Si è deciso di creare una commissione incaricata di predisporre le fasi preparatorie per la concessione delle licenze.Il progetto mira a soddisfare le crescenti esigenze di capacità di flusso, velocità di risposta e qualità della navigazione, oltre ad adattarsi alla densità del numero di utenti e al volume di dati trasmessi sulla rete di comunicazione mobile, includendo al contempo le moderne applicazioni legate a Internet of Things (la Domotica), controllo remoto, controllo autonomo e applicazioni di realtà virtuale e aumentata.Hachani ha sottolineato la necessità di lavorare nel quadro della strategia digitale nazionale 2022-2025, assicurando che la Tunisia sia in prima linea tra i Paesi che tengono il passo con lo sviluppo tecnologico.

