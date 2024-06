In Tunisia focus su rinnovabili in incontro con azienda italiana

(ANSAmed) - TUNISI, 14 GIU - Le modalità per rafforzare la cooperazione e stimolare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, sono stati i temi al centro dell'incontro tra la ministra tunisina dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere, Fatma Thabet Chiboub ,e una delegazione di alto livello della società italiana specializzata in energie rinnovabili Zhero Europe, del quale dà conto il ministero tunisino in una nota.L'incontro, al quale ha partecipato l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, svoltosi a margine del Tunisia Investment Forum, si è focalizzato sulla produzione di energia elettrica da energia fotovoltaica, sull'interconnessione elettrica con l'Italia e sullo sviluppo dell'idrogeno verde.Zhero Europe è uno sviluppatore di progetti di energia rinnovabile su larga scala in Europa e Africa che riguardano, tra l'altro, lo sviluppo di interconnettori elettrici verso l'Italia con generazione rinnovabile dedicata in Algeria e Tunisia, lo stoccaggio di energia elettrica (large scale utility batteries) in Italia e la produzione di molecole verdi in Namibia. (ANSAmed).

