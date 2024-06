Avsi: accordo a Tunisi per programmi di formazione/lavoro

La fondazione Avsi ha firmato a Tunisi un accordo di partenariato con l'Agenzia Nazionale per l'Impiego e il Lavoro autonomo (Aneti) e l'Agenzia Tunisina di Formazione Professionale (Atfp), sotto l'egida del ministero del Lavoro e della Formazione professionale tunisino, che renderà possibile l'avvio di progetti specifici per la formazione di cittadini tunisini e il loro inserimento professionale in aziende in Italia, nel quadro delle norme vigenti. Lo rende noto la stessa Avsi in una nota, sottolineando che è già pronto un progetto pilota per 100 beneficiari, che potrà partire ora, con un obiettivo molteplice: rispondere alla domanda delle imprese italiane di manodopera specializzata, avviando percorsi di formazione professionale di qualità di cittadini tunisini, e accompagnare il loro inserimento lavorativo in imprese italiane partner di progetto. "Il progetto, che nei fatti contrasterà forme di emigrazione irregolare, si svilupperà in 3 fasi: selezione beneficiari con i partner tunisini; formazione civico-linguistica e professionale in Tunisia; richiesta nulla osta, rilascio visto di ingresso, arrivo e sostegno alla fase di inserimento in Italia". Le specializzazioni al momento previste sono nell'ambito di manutenzione industriale, saldatura e carpenteria, e la destinazione di inserimento lavorativo avverrà nell'ambito di un accordo quadro sottoscritto con Gi Group che si interfaccia con le imprese interessate a tale possibilità.Alla firma dell'accordo hanno presenziato l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, il ministro del Lavoro della Tunisia Lofti Dhiab, il direttore ad interim dell'Agenzia Nazionale per l'Impiego e il Lavoro autonomo (Aneti), Abdelkader Jemali, e il direttore dell'Agenzia Tunisina di Formazione Professionale (Atfp), Marouane Ben Slimane. Per Avsi hanno partecipato il segretario generale Giampaolo Silvestri, e il responsabile in Tunisia, Emanuele Gobbi Frattini.

