Ad Algeri forum su nuove capacità verdi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - NAPOLI, 07 GIU - Rafforzare il pensiero sulle attività sostenibili e promuovere una transizione incoraggiando l'innovazione nell'istruzione superiore e nella ricerca. Sono questi gli obiettivi base del workshop sul tema "Integrazione delle capacità ambientali nella istruzione superiore e nella ricerca per le energie rinnovabili" che si svolgerà ad Algeri il 12 e 13 giugno, organizzato dall'Upm (Unione per il Mediterraneo) on collaborazione con il ministero algerino dell'università e della ricerca scientifica (Mesrs) dalla Fondazione Europea per la Formazione (Etf), della Ong Paeradigms e sostenuto dalla cooperazione per lo sviluppo della Germania.L'istruzione, spiegano gli organizzatori, goca un ruolo principale nella transizione ambientale e richiede un approccio olistico con uno sviluppo dello studio universitario, ma anche uno sviluppo delle professioni che sia vocazionale in tema verde e continua, attraverso schemi di politica, strategie istituzionali, sviluppo dei curriculum in materia, innovazione e iniziative nei campus degli atenei. Il workshop, per il quale sono aperte le adesioni, si svilupperà su due temi principali sulle capacità trasversali ambientali e su quelle tecniche ambientali. Il primo tema guarda a come sia necessario cambiare la concezione mentale e la radice stessa delle iniziative che portano a una vulnerabilità climatica perché non sostenibili.L'effettiva svolta necessita infatti un forte rafforzamento delle politiche con un dialogo culturale e la volontà politica dei Paesi e degli attori non istituzionali di distruggere i sistemi insostenibili. Il tema delle tecniche ambientali è invece la capacità di portare verso energie rinnovabili da due prospettive: una tecnica e una di decisioni politiche che guardino alla sostenibilità: l'integrazione tra le due strade è essenziale per assicurare che ci sia un vero contributo al piano dell'Onu "Obiettivi di sviluppo sostenibile" e di migliorare la possibilità di lavoro per i giovani che diventano esperti della materia. Il forum si terrà alla University of Science and Technology Houari Boumedienne (USTHB) di Algeri. (ANSAmed).

