Premio Giovani Inventori, start up tunisina in finale

Una start up tunisina tutta al femminile, composta da Khaoula Ben Ahmed, Ghofrane Ayari, Souleima Ben Temime e Sirine Ayari, è stata selezionata come finalista per il Premio Giovani Inventori 2024 dell'Ufficio europeo dei brevetti (Epo), grazie all'ideazione del sistema proprietario di controllo intelligente della sedia a rotelle Moovobrain.Il sistema introduce un nuovo metodo per il controllo della sedia a rotelle, su misura, per soddisfare le diverse esigenze dei suoi utenti. È dotato di quattro modalità di guida intuitive: quella vocale che consente il funzionamento tramite comandi vocali; la Brain driving che utilizza un auricolare specializzato per rilevare i segnali cerebrali; quella di guida Smorfia, che consente il controllo attraverso le espressioni facciali e la modalità di guida manuale che fornisce un touchpad o un'interfaccia per app per smartphone per chi possiede alcune funzionalità manuali. Questo sistema, realizzato dalla startup del team, Gewinner, è progettato per migliorare la qualità della vita delle persone con difficoltà motorie in tutto il mondo, garantendo accessibilità e indipendenza. Le quattro modalità di guida soddisfano diverse esigenze, disabilità e condizioni di salute. Disponibile per le persone che possono parlare e per quelle che non possono parlare, questo sistema è una soluzione quattro in uno con un impatto potenziale moltiplicato. Inoltre può essere adattato alle sedie a rotelle convenzionali.Moovobrain offre uno spazio per assistenti e operatori sanitari, con funzionalità come il monitoraggio della sedia a rotelle e della batteria del telefono dell'utente in tempo reale, oltre alla ricezione di notifiche e avvisi.Dalla sua fondazione nel 2019, Gewinner riconosciuta con l'etichetta Startup Act tunisina per i suoi contributi innovativi, ha avuto un posto di rilievo in eventi tecnologici internazionali come VivaTech Paris e ottenuto numerosi premi per l'eccellenza tecnologica. Il team ha inoltre beneficiato di tutoraggio attraverso un programma della Banca europea per gli investimenti, che ha fornito competenze in materia finanziaria e pianificazione aziendale.I vincitori dell'edizione 2024 dell'European Inventor Award e del Young Inventors Prize saranno annunciati durante una cerimonia trasmessa in live streaming da Malta il prossimo 9 luglio.

