Riapre lo scalo di Beni Mellal in Marocco, chiuso dal Covid

(ANSAmed) - RABAT, 3 GIU - Riapre al pubblico l'aeroporto di Beni Mellal, in Marocco, operativo con 5 voli settimanali, che lo collegano all'Italia, allo scalo di Milano-Bergamo, e alla Spagna con l'aeroporto di Girona.Lo scalo era stato chiuso per la pandemia da Covid.La riapertura si deve al sostegno dell'Onda, l'Ufficio nazionale che controlla gli aeroporti e alla forte pressione delle autorità regionali di Beni Mellal-Khenitra, che sono riuscite a stringere un accordo con la compagnia aerea low cost Ryanair. Sullo sfondo c'è il rilancio del turismo anche in queste zone centrali e poco battute del Marocco, ma molto hanno fatto anche le pressioni della comunità marocchina all'estero, quella in Italia soprattutto.Il centro di Beni Mellal registra infatti fin dagli anni '80 una forte diaspora verso l'Italia e conta il più gran numero di italiani residenti in Marocco.L'aeroporto di Beni Mellal, che si estende su una superficie di 1.500 metri quadrati, è stato rimesso a nuovo, adattandolo alle norme internazionali della sicurezza sia a terra che in volo. La posizione particolare, ai piedi del Medio-Atlante, nel cuore del Marocco, hanno sempre fatto di questo piccolo scalo un centro di atterraggio per l'aviazione privata, ma anche la base per molti sport quali paracadutismo e volo a vela. (ANSAmed).

