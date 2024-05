Giordania-Yemen, focus sul rafforzamento dei legami economici

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAG - Il rafforzamento delle relazioni economiche tra la Giordania e lo Yemen è stato al centro dell'incontro tra il direttore delle Camere dell'Industria di Giordania e Amman, Fathi Jaghbir e l'ambasciatore della Repubblica dello Yemen in Giordania, Jalal Faqirah. Lo rende noto l'agenzia di stampa giordana, Petra.Jaghbir ha sottolineato l'attrattiva della Giordania per gli investimenti stranieri grazie alla sua posizione geografica strategica, che la rende una porta d'accesso ai mercati iracheno, siriano e del Golfo, evidenziando che gli accordi di libero scambio della Giordania aprono numerosi mercati internazionali alle esportazioni. Durante l'incontro, Jaghbir ha accolto con favore l'idea di organizzare un workshop per presentare le opportunità di investimento in Giordania. Ha inoltre suggerito di ospitare un forum economico giordano-yemenita presso l'edificio della Camera per rafforzare ulteriormente le relazioni economiche tra i due Paesi.Le esportazioni giordane verso lo Yemen ammontano a circa 112,5 milioni di dollari nel 2023, a fronte di importazioni per circa 200.000 dollari. Le principali esportazioni giordane verso lo Yemen includono medicinali, forniture mediche, fertilizzanti, prodotti alimentari, vernici, sapone, preparati per il bucato e prodotti chimici, mentre le principali importazioni dallo Yemen consistono in caffè, tè e miele. (ANSAmed).

