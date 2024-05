Italia lancia progetto di formazione per 22 start-up marocchine

(ANSAmed) - ROMA, 27 MAG - Per favorire i rapporti di partenariato tra Italia e Marocco, Ice/Ita-Agenzia Italiana per il Commercio Estero, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Rabat, organizza un corso di formazione per l'internazionalizzazione delle Start-up innovative marocchine, che si svolgerà in presenza a Casablanca (dal primo al 4 luglio) e in Italia (a fine ottobre 2024). L'iniziativa 'Lab Innova' si inaugura il 1° luglio presso il Technopark di Casablanca e fa parte del progetto Lab Innova for Africa, un programma di formazione avviato dall'Agenzia Ice/Ita nel 2019 e implementato negli ultimi anni in Angola, Costa d'Avorio, Etiopia, Ghana, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Senegal, Uganda, Tunisia e Marocco, coinvolgendo un totale di 275 aziende africane focalizzate sull'agroalimentare. L'Innova Lab per il Marocco coinvolge 22 startup innovative operative nei settori: Energy, GreenTech, AgriTech, Medtech ICT, Big Data, Fintech, Blockchain, Internet of Things (IoT), Cybersecurity, Artificial Intelligence (AI), Mobility. Alla fase di formazione tecnico-manageriale in presenza, condotta da esperti della Faculty dell'Agenzia Ice/Ita dall'1 al 4 luglio 2024, seguirà un primo webinar l'8 luglio e un secondo a fine settembre 2024.La fase di study tour in Italia è organizzata in collaborazione con Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano (specializzata nei settori ad alta tecnologia) e i Poli Tecnologici di Milano. Lo "study tour" comprenderà visite aziendali ai distretti settoriali di interesse oltre a incontri con i diversi attori dell'ecosistema italiano dell'innovazione, e una visita a Smau (29-30 ottobre 2024), fiera che, con 50.000 visitatori ogni anno, da più di 50 anni accompagna le aziende e i loro professionisti dell'intero ecosistema dell'innovazione.(ANSAmed).

