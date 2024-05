O.R.S.A. Onlus fa donazioni a 16 ospedali pubblici tunisini

Si è conclusa con successo la missione in Tunisia dell'associazione O.R.S.A. Onlus, che ha effettuato la terza donazione, nell'ambito del progetto filantropico "Donations MiR in Mission Africa22". Lo dichiara la presidente di O.R.S.A., Alba Cavallaro, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, svoltasi in accordo con il ministero della Salute, su tutto il territorio tunisino, ovvero Servizi Ospedalieri Spa, Ing. Bina, Officine Ortopediche, T.n.a. Cargo, Pigliacelli e Asc Srl."Il progetto ha consentito la donazione a 16 ospedali pubblici, nelle regioni di Gabes, Tunisi, Sfax, Jendouba e Tabarka, di abbigliamento per la protezione radio, camici, collari, tuniche, pantaloni con zoccoli, scarpe da ginnastica e dispositivi ortopedici" spiega Cavallaro, sottolineando "che le donazioni hanno anche interessato due ospedali militari, a Gabes e Tunisi, oltre all'Ospedale pediatrico della capitale, in particolare grazie ad Anfe Tunisia"". Nell'ambito della stessa iniziativa nel 2022 erano stati donati 20 abiti e otto collari da protezione per raggi X a otto ospedali tunisini, ricorda la presidente dell'Orsa che "ringrazia il ministero della Salute tunisino per l'autorizzazione alle donazioni e confida nell'attuazione dell'accordo (MoU) firmato nel 2019, finalizzato allo sviluppo di un percorso di attività di Musicoterapia Scientifica denominata MiR, in tutti gli ospedali e reparti della Tunisia, unitamente ad altre attività complesse volte al benessere di tutti i malati, in fase pediatrica e adulta, contando di aprire in futuro una succursale in Tunisia".

