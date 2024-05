A Sfax in Tunisia la Fiera Med Agricoltura e Agroalimentare

(ANSAmed) - TUNISI, 13 MAG - Si terrà a Sfax, zona agricola per eccellenza della Tunisia, dal 15 al 19 maggio la 14ma edizione della Fiera delle industrie agricole e alimentari del Mediterraneo "Sma Medfood'", grande vetrina internazionale per gli operatori del settore alla ricerca di nuovi mercati e partenariati. Il tema di quest'anno è "Un'economia agricola sviluppata in un clima globale che cambia ", hanno spiegato gli organizzatori in conferenza stampa annunciando che all'evento parteciperanno 120 espositori di varie nazionalità.Il presidente della Fiera, Khaled Abdelhedi, ha sottolineato che questo importante evento economico offrirà ai clienti un programma ricco e diversificato che comprende seminari scientifici e workshop interattivi. "Grandi aziende e istituzioni rappresenteranno una vera e propria vetrina sull'entità dello sviluppo dei prodotti agricoli e dell'industria agroalimentare in Tunisia e all'estero, con la partecipazione di quasi 120 espositori, alcuni dei quali provenienti da Italia, Russia, Spagna, Turchia, Siria e Giordania, Algeria, Libia e Iraq", ha detto. La Fiera costituisce un'occasione per mettere in risalto attrezzature e forniture agricole di ogni genere, nonché le industrie alimentari dell'agricoltura biologica e oltre alle attività e ai servizi del settore agricolo. L'evento sarà caratterizzato anche dalla partecipazione delle aziende comunitarie (nuova forma di società cooperative prevista nel nuovo ordinamento tunisino ndr). (ANSAmed).

