Sharjah annuncia la scoperta di nuove riserve di gas

(ANSAmed) - ROMA, 09 MAG - Sharjah ha scoperto nuove riserve di gas nel giacimento onshore di Al Hadiba. L'emirato, tuttavia, non ha rivelato i volumi di gas scoperti, poiché deve ancora testare il giacimento situato a nord dell'area industriale di Al Sajaa a Sharjah, ma presenta "promettenti quantità" di riserve, secondo l'Ufficio stampa del governo di Sharjah, scrive il quotidiano emiratino The National."Il nuovo giacimento è stato scoperto dopo che la Sharjah National Oil Corporation (SNOC) ha perforato un pozzo negli ultimi mesi, e il pozzo sarà testato nei prossimi giorni per confermare le quantità e le potenziali riserve di gas del giacimento per lo sviluppo", si legge in un comunicato.Il giacimento di Al Hadiba è il quinto onshore di Sharjah, oltre a quelli di Al-Saja'a, Kahif, Mahani e Muayed. L'annuncio arriva dopo che Sharjah, nel 2020, ha scoperto un nuovo pozzo onshore di gas naturale e condensato nell'emirato, il primo in oltre tre decenni.La SNOC, istituita nel 2010, è incaricata dell'esplorazione, della produzione, dell'ingegneria, della costruzione, del funzionamento e della manutenzione degli asset energetici di Sharjah. Oltre al giacimento di Mahani, possiede e gestisce tre giacimenti onshore, un complesso di lavorazione del gas, due terminali di stoccaggio ed esportazione di idrocarburi liquidi e una rete di linee di flusso e condotte di produzione.Secondo il Forum dei Paesi esportatori di gas, la domanda di gas naturale nei prossimi decenni è destinata ad aumentare a livello globale, grazie agli sforzi di decarbonizzazione.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA