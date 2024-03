Bers lancia un bando per le imprese innovative su lotta a clima

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAR - La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers) ha lanciato un bando affinché le imprese possano beneficiare del suo Programma di Innovazione sul Cambiamento Climatico, finanziato dai Paesi Bassi attraverso il Partenariato ad alto impatto per l'azione climatica (Hipca).Il bando è aperto alle aziende di cinque Paesi - Tunisia, Giordania, Libano, Marocco ed Egitto - che siano portatrici di idee innovative e ben sviluppate per contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso l'innovazione.I progetti coperti dal programma comprendono misure di adattamento climatico, mitigazione e biodiversità. Le aziende selezionate avranno l'opportunità di collaborare con ricercatori e sviluppatori per testare e valutare la fattibilità dei loro progetti e riceveranno sovvenzioni fino a 20.000 euro. I servizi ammissibili includono ricerca di fattibilità, sviluppo di software e hardware, prototipazione e test. L'Hipca è stato lanciato dalla Bers e dai governi partner durante la COP26 a Glasgow, in Scozia, nel 2021.I suoi obiettivi principali sono stimolare investimenti e soluzioni che riducano o prevengano le emissioni di gas serra, rafforzino la resilienza, riducano la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e proteggano l'ambiente.La partnership con la Bers si concentra su otto aree tematiche: sistemi energetici, sistemi alimentari sostenibili, sistemi finanziari verdi, città, infrastrutture ambientali e capitale naturale. Sono comprese anche questioni collegate come adattamento climatico e resilienza, transizione giusta, genere e inclusione economica. (ANSAmed).

