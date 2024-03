Tunisia annuncia la tabella di marcia per servizi tecnologici 5G

(ANSAmed) - TUNISI, 18 MAR - Il ministro tunisino delle Tecnologie della comunicazione, Nizar Ben NejiI, ha annunciato oggi, alla presenza di rappresentanti degli operatori di reti di telecomunicazioni una tabella di marcia per il lancio dei servizi tecnologici 5G e delle sue fasi di concessione delle licenze e di commercializzazione.Nel suo discorso, il ministro ha affermato che il lavoro di preparazione tecnica per il passaggio dal 4G al 5G è stato svolto in modo preciso e ponderato, sottolineando che i cittadini potranno usufruire dei servizi internet 5G entro la fine del 2024. Questa transizione - ha spiegato ancora Ben Neji - migliorerà la qualità di Internet da 10 a 20 volte di più rispetto al 4G, il che avrà un impatto positivo sulle prestazioni delle imprese e di varie attività che richiedono un elevato livello di traffico Internet. Il ministro ha inoltre precisato che l'apertura e la valutazione delle offerte avverrà tra luglio e agosto 2024, mentre le licenze verranno concesse a settembre, e la commercializzazione del 5G per le comunicazioni mobili inizierà il prossimo novembre.Questo passo consentirà la realizzazione in Tunisia di applicazioni avanzate per il controllo remoto e il lavoro con le tecnologie della realtà aumentata. Nel maggio 2023 è stato creato un comitato settoriale che rappresenta l'Autorità nazionale delle telecomunicazioni (Intt) e l'Agenzia nazionale delle frequenze per preparare questa transizione tanto attesa dai cittadini tunisini, aggiungendo che il ministero ha ampliato le sue competenze consultazioni con le parti interessate pertinenti con esperienza in altri paesi avanzati. Questa transizione aiuterà la Tunisia a colmare il suo ritardo nella mobilità delle comunicazioni e nei settori delle infrastrutture poiché fornisce un elevato flusso di Internet. Il rappresentante dell'Intt, Mohamed Tahar Missaoui, ha presentato una panoramica dei dati disponibili sulle comunicazioni in Tunisia sottolineando l'urgente bisogno di passare al 5G e tenere il passo con i progressi tecnologici nel settore.In Tunisia sono attive 16 milioni di carte Sim, e il consumo di dati dei tunisini è quintuplicato tra il 2016 e il 2023, da 600.000 a 1,7 milioni nello stesso periodo, ha aggiunto. Il 90,8% dei tunisini utilizza il cellulare, il 65% possiede uno smartphone, il 72% utilizza Internet fissa e l'88% è attivo sui social media. Questi numeri rendono la transizione al 5G una necessità per stare al passo con gli sviluppi dell'era digitale e con le esigenze dell'economia digitale, ha concluso.(ANSAmed).

