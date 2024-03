Ambasciatore Prunas incontra la ministra dell'Economia tunisina

L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha incontrato la ministra dell'Economia e della Pianificazione Féryel Ouerghi. Lo ha reso noto la Rappresentanza diplomatica italiana su X, precisando che durante l'incontro sono stati "discussi i numerosi progetti già in corso ed è stato ribadito l'impegno comune ad aumentare ulteriormente gli investimenti italiani in Tunisia".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA