Al via i saldi in Algeria eccezionalmente per il Ramadan

(ANSAmed) - ALGERI, 11 MAR - In occasione del Ramadan, il mese sacro di digiuno per i musulmani, le autorità algerine hanno annunciato che per la prima volta saranno autorizzati i saldi e vendite promozionali.L'annuncio è stato dato oggi dal ministero del Commercio algerino attraverso una nota, precisando che questo tipo di vendita sarà possibile anche durante i giorni di Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del Ramadan.Per facilitare le procedure amministrative, spiega il dicastero, i negozianti sono eccezionalmente dispensati dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione per questo tipo di vendita.In Algeria i saldi sono generalmente autorizzati nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno. Il Ramadan è iniziato oggi in Algeria a seguito di una comunicazione del ministero degli affari religiosi trasmessa dalla televisione di Stato domenica sera. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA