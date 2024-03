Intelligenza artificiale, accordo tra Emirati Arabi e Kenya

(ANSAmed) - NAIROBI, 06 MAR - Kenya ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo che prevede lo sviluppo nel paese del primo centro digitale per l'intelligenza artificiale. Al memorandum d'intesa tra l'azienda tecnologica keniana EcoCloud e l'emiratina G42 ha assistito anche il presidente William Ruto, come riporta il sito Citizen News."Questo centro dati da 1 Gw alimentato da energia geotermica è una pietra miliare per realizzare il potenziale del Kenya come hub digitale globale e adempiere alla nostra missione di rendere l'intelligenza accessibile a tutti, ovunque", ha dichiarato Peng Xiao, amministratore delegato del gruppo G24.Il progetto spera di sfruttare il vasto potenziale geotermico non sfruttato del Kenya, attraverso la realizzazione un impianto iniziale da 100 Mw, che verrà ampliato nel corso degli anni. A pieno regime, l'impianto dovrebbe ridurre la dipendenza del paese africano dai combustibili fossili, abbattere le emissioni di carbonio e contribuire alla conservazione dell'ambiente.(ANSAmed).

