Giordania e Oman, focus sui legami commerciali e di investimento

ROMA - Il ministro degli Investimenti giordanio, Kholoud Saqqaf, ha incontrato stamane il ministro omanita del Commercio, dell'Industria e della Promozione degli Investimenti, Qais Mohammed Al Yousef, che guida una delegazione di alto livello del settore pubblico e privato dell'Oman. Lo riferisce l'agenzia giordana Petra.



L'incontro ha avuto lo scopo di esplorare le possibilità di investimento e di cooperazione commerciale tra i due Paesi e le strategie per migliorare e sviluppare queste relazioni. Alla presenza del ministro dell'Industria, del Commercio e delle Forniture Youssef Shamali, dell'ambasciatore dell'Oman in Giordania, Fahad Bin Abdul Rahman Alojaili, e del segretario generale del ministero degli Investimenti Zaher Qatarneh, alla delegazione in visita sono stati presentati gli ultimi sviluppi e le riforme avviate dal governo giordano e dal ministero degli Investimenti. Queste misure mirano a creare un ambiente commerciale attraente e competitivo che favorisca i progetti di investimento. Il governo ha ribadito il suo impegno a dare priorità agli investimenti omaniti, fornendo il supporto necessario e accelerando le procedure in linea con le direttive di re Abdullah II.



Gli incontri hanno portato alla formazione di un gruppo di lavoro congiunto giordano-olmano volto a rafforzare le relazioni di investimento tra i due Paesi.





