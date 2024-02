Al via a Dubai Gulfood, la fiera sulla sostenibilità alimentare

(ANSAmed) - ROMA, 19 FEB - Si è aperta a Dubai 'Gulfood 2024', considerata come una delle fiere più importanti per il settore dei sapori, delle tecniche e della sostenibilità alimentare. L'edizione di quest'anno, che si chiuderà il 23 febbraio, prevede di attirare più di 5.000 marchi espositori e oltre 100.000 visitatori, oltre ad offrire innumerevoli opportunità ai partecipanti.Questa fiera internazionale del commercio B2B favorirà lo sviluppo del mercato attraverso una vasta gamma di presentazioni delle ultime innovazioni, workshop e tavole rotonde, si legge sul sito della fiera.Oltre 100 tra le figure più influenti del mondo condivideranno le loro intuizioni su argomenti che spaziano dalla sicurezza alimentare alla tecnologia, dall'approvvigionamento etico alle pratiche sostenibili.L'esperienza unica nel suo genere con i leader del settore sarà ulteriormente facilitata dalla chiara suddivisione in 8 settori tematici, tra cui carne e pollame, legumi e cereali, grassi e oli.Inoltre, tutti i partecipanti potranno conoscere i progressi nell'automatizzazione del settore grazie a numerose presentazioni e conferenze tecniche. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA