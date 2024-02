Joint venture tra due società per lo sviluppo del gas in Egitto

(ANSAmed) - ROMA, 15 FEB - La Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), l'azienda statale petrolifera degli Emirati Arabi e la British Petroleum, società del Regno Unito operante nel settore energetico, hanno annunciato una joint venture in Egitto che si concentrerà sullo sviluppo di asset di gas. Lo scrive il quotidiano emiratino The National.Nell'ambito dell'accordo, BP trasferirà alla joint venture i suoi interessi in tre concessioni di sviluppo e accordi di esplorazione in Egitto.Adnoc, nel frattempo, apporterà un contributo in denaro che potrà essere utilizzato per future opportunità di crescita. La partnership "rafforzerà la sicurezza energetica dell'Egitto e il potenziale economico del Paese arabo più popoloso della regione", si legge in un comunicato delle due società.Le attività comprendono la partecipazione del 10% di BP nella concessione di Shorouk, che contiene il gigantesco giacimento di gas di Zohr, e il blocco offshore North Damietta nel Delta del Nilo in Egitto. BP trasferirà alla nuova joint venture anche una partecipazione del 50% nella concessione offshore di North El Burg. Dal 2008 sono state effettuate quattro scoperte di gas nel blocco, di cui Satis è la scoperta più importante e rappresenta più della metà di tutte le riserve. La costituzione della joint venture dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2024, a seconda delle approvazioni delle normative.L'Egitto, che sta affrontando un aumento della domanda di gas da parte della sua popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, mira a diventare un fornitore regionale di energia.Ciò comporta la vendita del proprio gas e l'esportazione di gas naturale liquefatto proveniente da Israele verso i Paesi del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Europa.La scoperta del giacimento di Zohr nel 2015 ha rappresentato un punto di svolta per il settore petrolifero e del gas del Paese. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA