Giordania: accordo per la creazione di due stabilimenti agricoli

(ANSAmed) - ROMA, 15 FEB - Il ministro dell'Agricoltura giordano, Khaled Hneifat, ha firmato un accordo con due aziende agricole per la creazione di due fabbriche nei distretti di Mafraq e Muwaqqar per la produzione di prodotti agricoli. Lo riferisce l'agenzia Petra.La creazione dei due stabilimenti, ha detto Hneifat, serve ad assorbire la produzione in eccesso di verdura e frutta nella capitale Amman e nel governatorato di Mafraq attraverso l'essiccazione e il confezionamento dei prodotti. Il ministro ha aggiunto che questo passo ridurrà le importazioni, indicando che i due impianti creeranno 15 posti di lavoro diretti e un numero "elevato" di opportunità indirette.Hneifat ha annunciato che il sostegno del ministero dell'Agricoltura al progetto di potenziamento delle industrie agricole raggiungerà i 200 milioni di JD in cinque anni.Inoltre, ha sottolineato che queste industrie stimoleranno l'attività economica nel settore dei servizi logistici del Regno, miglioreranno la produzione agricola, la produttività e l'innovazione. (ANSAmed).

