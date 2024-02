Tunisia: allo studio l'ampliamento dell'aeroporto della capitale

(ANSAmed) - TUNISI, 7 FEB - Un consiglio ministeriale ristretto ha approvato la realizzazione di una serie di progetti tra cui in particolare la costruzione di un nuovo terminal come parte dell'ampliamento dell'aeroporto di Tunisi-Cartagine. Lo rende noto lo stesso esecutivo tunisino precisando che il nuovo terminal si estenderà su una superficie coperta di circa 80.000 m2 e avrà una capacità di accoglienza pari a 8 milioni di viaggiatori all'anno, portando la capacità totale di accoglienza dell'aeroporto a tredici milioni di passeggeri all'anno.Il progetto prevede inoltre l'ampliamento del viadotto aeroportuale, la costruzione di una nuova torre di controllo, la realizzazione di una linea ferroviaria che collegherà l'aeroporto al centro città e di una seconda linea ferroviaria veloce, che collegherà l'aeroporto di Tunisi-Cartagine a quello di Enfidha-Hammamet, oltre alla costruzione di una linea metropolitana che collegherà il Lago di Tunisi a Bhar Lazreg. Il capo del governo Ahmed Hachani ha sottolineato l'importanza dei grandi progetti, in questo caso l'ampliamento dell'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine, per rilanciare l'economia e stimolare lo sviluppo del Paese.

