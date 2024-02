Le imprese franco-tunisine aumentano fatturato nel 2023

(ANSAmed) - TUNISI, 01 FEB - Quasi il 72% delle imprese franco-tunisine hanno registrato una crescita o stabilità del fatturato, mostrando una resilienza "notevole" nonostante un contesto economico "incerto". Lo rivela il barometro economico 2023/2024 della Camera di Commercio e dell'Industria franco-tunisina (Ccitf) presentato dal suo segretario generale Mohamed Louzir, risultato dell'intervista a 180 imprenditori tunisini e francesi membri della Camera e che analizza l'impatto del clima economico sulle prestazioni delle imprese tunisino-francesi, ha mostrato che il 69% degli intervistati ha segnalato investimenti stabili o in aumento nel 2023.Interrogate sul contesto imprenditoriale in Tunisia nell'ultimo anno, in questo sondaggio condotto tra novembre e dicembre 2023, le aziende hanno deplorato il peggioramento del contesto imprenditoriale. Per la grande maggioranza (72%) delle aziende intervistate, il contesto economico nel 2023 è stato percepito come "sfavorevole". Anche il clima politico è considerato "sfavorevole" dal 62% delle aziende. Lo stesso vale per l'ambiente sociale, in quanto il 45% lo ritiene non favorevole agli investimenti. Nonostante questa situazione negativa, il 55% delle aziende prevede che le proprie vendite miglioreranno nel 2024, mentre solo il 15% prevede un calo.Ciò suggerisce un relativo ottimismo e i primi segnali di ripresa degli investimenti nel nuovo anno", ha commentato il segretario generale della Camera, sottolineando che il 73% delle imprese prevede che i propri investimenti aumenteranno o resteranno stabili e ha aggiunto che il 40% delle imprese con capitale tunisino al 100% prevede di aumentare i propri investimenti nel 2024, rispetto a oltre il 46% delle imprese francesi o a partecipazione francese.Per quanto riguarda lo sviluppo delle relazioni commerciali con la Francia nel 2024, l'indagine mostra che oltre il 42% delle imprese prevede un miglioramento del proprio commercio.noltre, oltre il 37% degli imprenditori intervistati prevede un aumento dei flussi verso l'Africa. Ciò indica, ha sottolineato Louzir, che le aziende associate alla Camera tendono a concentrarsi sempre di più sull'Africa, sottolineando che la Tunisia viene quindi utilizzata come porta d'ingresso verso l'Africa. Per quanto riguarda la percezione degli imprenditori tunisini-francesi del contesto imprenditoriale in Tunisia nel 2024, il barometro rivela che essi contano su un miglioramento del clima economico del 13% rispetto al 2023. Si aspettano anche un miglioramento del contesto politico del 9% rispetto all'anno precedente. Tra i fattori che influiscono sulle loro attività gli imprenditori hanno citato soprattutto il carico fiscale "molto elevato", la situazione economica, la burocrazia, la tendenza inflazionistica e i conflitti geopolitici. Secondo gli imprenditori interpellati, le misure più ambite per stimolare l'attività economica sono soprattutto nuovi incentivi finanziari e fiscali e lo snellimento delle procedure amministrative. Anche il barometro conferma che cresce l'attenzione verso la transizione ecologica. Infatti, oltre il 40% degli imprenditori franco-tunisi afferma che la salute, il benessere, lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nell'innovazione sono obiettivi a breve termine in termini di sviluppo sostenibile. Condotto tra aziende situate principalmente nel nord-est della Tunisia con un organico di 50 o meno dipendenti, l'obiettivo principale di questo barometro è comprendere le principali tendenze che interessano il tessuto imprenditoriale tunisino e francese.Fondata nel 1974, la Camera di Commercio e dell'Industria franco-tunisina conta oltre 2.000 membri tunisini e francesi (persone fisiche e giuridiche). La Francia, secondo la stessa fonte, rimane il principale investitore straniero in Tunisia, con più di 1.600 aziende che danno lavoro a circa 150.000 persone, secondo i dati della Camera. (ANSAmed).

