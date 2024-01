In una Tunisia in crisi il turismo medico è 'in piena salute'

TUNISI - In una clinica di Tunisi, Bintou, 25 anni, viene dal Niger per la riproduzione assistita. Più di due milioni di stranieri cercano cure ogni anno in Tunisia, dove il turismo medico è uno dei pochi settori fiorenti in un'economia in crisi. "La Tunisia è il numero uno in Africa in termini di domanda e offerta di cure", spiega all'Afp la dottoressa Nadia Fenina, funzionaria del ministero della Salute.



Nonostante la pausa dovuta al covid-19, questo settore "prioritario" genera circa 3,5 miliardi di dinari (oltre un miliardo di euro) di fatturato annuo. L'anno scorso il turismo medico (ricoveri, medicinali, attività connesse) ha rappresentato la metà delle entrate dell'intero settore turistico. Tuttavia, il turismo, che rappresenta il 9% del Pil, resta fondamentale per un Paese, fortemente indebitato, che va a rilento (crescita stimata dell'1,2% nel 2023). Per tre anni, Bintou Yunoussa si è sottoposta a diverse cure all'estero per avere un figlio prima che un parente le consigliasse un medico "molto competente" in Tunisia. "Mia cognata ha avuto due gemelli dopo un'inseminazione effettuata in Tunisia, per questo ho scelto di venire per la fecondazione in vitro", spiega Yunoussa.



Sua sorella Khadija, 32 anni, che lo accompagna, ha fatto congelare i suoi ovuli nella stessa clinica privata di Tunisi, specializzata in Pma (procreazione medicalmente assistita), cinque mesi fa e non avverte alcun disagio in Tunisia, teatro di incidenti razzisti nella primavera del 2023 dopo un forte discorso anti-migranti del presidente Kais Saied. "Mi sento a casa qui", dice. Lo scorso anno il centro ha ricevuto 450 coppie per la fecondazione in vitro, molte delle quali di origine sub-sahariana provenienti da paesi senza centri per il trattamento dell'infertilità, ha detto all'Afp il dottor Fethi Zhiwa, specialista in infertilità. Gli altri erano nordafricani con famiglia in Tunisia, oppure occidentali (inglesi, svizzeri e canadesi in particolare), venuti "perché i costi sono dieci volte inferiori" che nei propri Paesi. "Scelgono la Tunisia anche perché abbiamo specialisti della fertilità di fama mondiale", aggiunge il medico. Ogni anno in Tunisia vengono ricoverati più di 500.000 pazienti stranieri e più di due milioni ricevono cure ambulatoriali. I libici sono in testa tra i pazienti stranieri, seguiti dagli algerini e poi dai cittadini dell'Africa subsahariana, secondo il funzionario. Più della metà dei pazienti cerca un trattamento per la Pma in oncologia (chemioterapia e terapia ormonale), cardiologia o ortopedia. Per quanto riguarda gli europei, vengono soprattutto per interventi di chirurgia estetica che rappresentano il 15% dei trattamenti.



La Tunisia è "prima" in Africa grazie a "un centinaio di cliniche private specializzate con una piattaforma tecnica e specialità di alto livello, oltre a competenze riconosciute", spiega la dottoressa Fenina. Mohamed, libico di 59 anni, viene in Tunisia ogni sei mesi per un controllo dal suo cardiologo dopo un'operazione "delicata". "Questo medico mi ha salvato la vita, non lo cambierò mai", confida. Insieme alla moglie, Mohamed intende "approfittare di questo viaggio a Tunisi per trascorrere qualche giorno di relax a Tabarka", nel nord-ovest della Tunisia. "Il turismo sanitario è strettamente legato al settore (turistico) globale perché un paziente straniero è anche un turista, che generalmente non viene da solo e quindi necessita di un alloggio dignitoso", conferma la dottoressa. "La promozione del turismo medico dipende dallo sviluppo del settore turistico" nel suo complesso. "Se non avessimo avuto un turismo ben sviluppato e ben strutturato, non avremmo raggiunto questo stadio", afferma. Per la dottoressa Fenina il turismo medico ha "un forte potenziale e potrebbe raggiungere numeri più alti se superiamo alcuni ostacoli e limitazioni". Ha citato l'assenza di compagnie aeree dirette tra la Tunisia e alcuni paesi dell'Africa subsahariana e la lentezza nella concessione dei visti, "per questo stiamo lavorando su un visto medico". Per facilitare l'arrivo e il monitoraggio dei pazienti in Tunisia, il ministero della Salute sta preparando un testo che organizza l'attività di tutte le parti interessate: agenzie specializzate, facilitatori. Il ministero tunisino sta inoltre collaborando con il settore privato per allestire altre cliniche e nuovi centri di accoglienza per anziani non autosufficienti provenienti dall'Europa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA