Banca centrale chiamata a finanziare deficit statale Tunisia

La Banca centrale della Tunisia, come eccezione alle disposizioni dell'articolo 25 della legge che stabilisce lo status della Banca centrale e ai fini del finanziamento di una parte del deficit di bilancio dello Stato per l'anno 2024, "è autorizzata in via eccezionale a concedere agevolazioni alla tesoreria pubblica dello Stato fino ad un importo netto di 7.000 milioni di dinari da rimborsare in dieci anni, con un periodo di grazia di tre anni, senza interessi". E' il testo di una proposta di legge di un solo articolo, presentata dal governo tunisino al Parlamento il 26 gennaio scorso, per far fronte a quelle che il ministero delle Finanze tunisino ha spiegato come "pressioni finanziarie crescenti che pesano sul bilancio statale, motivate da una parte, dal perdurare della crisi economica mondiale, e dall'altra parte dallo Stato a livello di mobilitazione di risorse dall'esterno".Lo scrive il sito specializzato locale ilboursa.Il sito spiega che in vista dell'approvazione di tale legge verrà concluso un accordo tra il ministro delle Finanze e il governatore della Banca centrale per fissare i termini di incasso dei finanziamenti e il loro rimborso.Gli osservatori locali fanno notare l'entità di tale finanziamento, addirittura superiore ai circa 6 miliardi di dinari tunisini, pari ai 1,9 miliardi di dollari del prestito con il Fondo monetario internazionale, le cui trattative sono bloccate da lunghi mesi. Questo tipo di indebitamento diretto, oltre ad un ulteriore aumento indotto dell'inflazione, "comporta inevitabilmente il rischio di un pericoloso deprezzamento del dinaro, un calo del tasso di cambio, o addirittura l'esaurimento delle riserve valutarie", secondo Mohamed Souilem, esperto ed ex direttore generale delle politiche monetarie presso la Banca Centrale della Tunisia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA