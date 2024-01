Tunisia, accordo con la Fao per maggior protezione dei lavoratori agricoli

TUNISI - La Tunisia ha firmato un accordo di cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) volto a sviluppare aree di intervento tra le diverse politiche settoriali con l'obiettivo di migliorare il tasso di protezione sociale dei lavoratori del settore agricolo in Tunisia. Lo ha reso noto il ministero degli Affari Sociali di Tunisi pubblicando su Facebook le foto della cerimonia di firma, avvenuta presso la sede dello stesso ministero, tra il ministro Malek Ezzahi, e il Senior Policy Officer dell'Ufficio Regionale della Fao per il Nord Africa, Mohamed Amrani.



La firma segna l'inizio dell'attuazione dei programmi d'azione nel settore della previdenza sociale per i lavoratori dell'agricoltura e della pesca, con l'obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale della Tunisia per estendere la copertura e migliorare la qualità delle prestazioni sociali per i lavoratori agricoli e i pescatori, si legge nella nota. Ezzahi ha sottolineato l'importanza del ruolo dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli nel dinamismo economico del paese e la loro capacità di raggiungere la sicurezza alimentare se vengono soddisfatte le condizioni adeguate.

