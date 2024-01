La Bers ha investito 213 milioni euro in Tunisia

TUNISI - La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha investito 213 milioni di euro in otto progetti in Tunisia nel 2023. Il settore privato ha attirato circa l'80% degli investimenti e il 50% dei progetti sono stati di tipo inclusivo, ha affermato la Bers in una nota.



La Bers e Tunisian Investment hanno lanciato una piattaforma nazionale, uno sportello unico per gli investitori, nel 2023, con lo scopo di migliorare l'ecosistema, attrarre investimenti esteri diretti e generare posti di lavoro. "Continuando a sostenere la regione del Mediterraneo meridionale e orientale (Semed) nel 2023, la Bers vi ha effettuato oltre 2 miliardi di euro di nuovi investimenti, di cui il 93% nel settore privato.



Il finanziamento è stato incanalato attraverso 42 progetti e molteplici attività commerciali. linee di agevolazione e il 45% dei progetti includevano il genere", ha affermato la banca in una nota. In Egitto. L'istituto ha assunto nuovi impegni per 1,3 miliardi di euro in 16 progetti, di cui il 96% nel settore privato e circa due terzi incentrati sull'inclusione economica e di genere. In Marocco, la Bers ha investito 391 milioni di euro in 15 progetti. La quota di investimenti del settore privato ha raggiunto la cifra record del 93% nel 2023, mentre il 47% dei progetti includeva il genere. In Giordania, nel 2023 la banca ha stanziato 62 milioni di euro in 16 progetti, di cui il 61% nel settore privato e il 45% in infrastrutture sostenibili. La regione Semed nel suo complesso ha continuato a beneficiare del forte sostegno dei donatori, tra cui l'Ue, il conto multidonatore Semed della Bers, il Fondo verde per il clima, lo strumento di finanziamento agevolato globale e altri donatori bilaterali e multilaterali.

