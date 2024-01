Tunisia: 'Il 2024 sarà l'anno della lotta al settore informale'

TUNISI - "Il 2024 sarà l'anno della lotta contro il settore informale e della sua integrazione nell'economia formale". Lo ha affermato la ministra tunisina delle Finanze, Sihem Nemsia, in un dibattito organizzato dall'Ordine degli Esperti contabili sul tema della Finanziaria 2024.



L'obiettivo, ha spiegato la ministra, è quello di aumentare le risorse proprie dello Stato, in modo che riesca ad essere più autosufficiente e garantire la giustizia fiscale. "Se vogliamo davvero essere autosufficienti, dobbiamo coinvolgere tutte le parti interessate. Anche il carico fiscale deve essere sostenuto da tutti. Il settore formale da solo non può continuare a finanziare le risorse dello Stato", ha sottolineato.



Secondo una dichiarazione rilasciata nel dicembre 2023 dal presidente dell'Alto Comitato per il controllo amministrativo e finanziario, Imed Hazgui, il settore informale rappresenta il 40% del Pil nazionale e occupa metà della forza lavoro tunisina nel settore privato.



La ministra delle Finanze ha annunciato che è in fase di elaborazione un progetto di riforma globale che soddisfi le esigenze dell'attuale situazione economica. Questo progetto di riforma, che darà priorità assoluta ai cittadini, in particolare a quelli delle classi medie e delle categorie disagiate, comprende un programma sociale mirato soprattutto a proteggere le persone vulnerabili, a creare ricchezza e a migliorare gli investimenti, ha precisato.



Riguardo ai problemi legati all'economia informale, il commercialista e membro dell'Ordine degli Esperti contabili Mohamed Derbel ha deplorato l'elevato volume di banconote e monete in circolazione, chiedendo l'adozione di misure per convogliare i fondi al di fuori del sistema bancario, come il decashing e la digitalizzazione. Ha inoltre sottolineato la necessità di risolvere la "iniqua" distribuzione della pressione fiscale tra "persone all'interno e quelle all'esterno del sistema", chiedendo una base imponibile più ampia.



Secondo uno studio pubblicato nel 2023 dall'Istituto tunisino di studi strategici (Ites) nel 2019, lo Stato tunisino ha registrato un deficit fiscale di 5.450 milioni di dinari derivante dal settore informale.

