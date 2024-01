Tunisia: ministra, 'ripagati tutti i debiti interni ed esteri'

(ANSAmed) - TUNISI, 23 GEN - "La Tunisia ha ripagato tutti i suoi debiti interni ed esteri del 2023, nonostante i vincoli di finanza pubblica nel 2023 e la difficoltà di accedere ai finanziamenti esteri". Lo ha detto la ministra tunisina delle Finanze Sihem Nemsia in apertura del dibattito su "Legge finanziaria 2024 e nuove disposizioni fiscali" organizzato dal Consiglio delle camere di commercio miste tunisine (Ccm)."Nel 2023, le finanze pubbliche hanno dovuto affrontare sfide importanti dovute a un contesto regionale e internazionale molto teso e all'esacerbazione del cambiamento climatico, che hanno portato a un aumento dei tassi di inflazione e dei prezzi dei beni di prima necessità su scala globale", ha aggiunto ancora Nemsia, spiegando che "tutti questi vincoli hanno avuto un forte impatto sull'equilibrio finanziario della Tunisia, riducendo drasticamente il margine di manovra delle autorità nel controllo del livello del debito e nel far fronte alla spesa pubblica essenziale e talvolta imprevedibile, nonostante i buoni risultati ottenuti nell'aumento delle risorse fiscali e nel miglioramento della performance di alcuni settori (servizi, turismo, ecc.)". La ministra ha inoltre sottolineato che "il progetto tunisino di grandi riforme è un progetto globale caratterizzato da una visione equilibrata tra una componente sociale che pone la classe media e i gruppi vulnerabili tra le sue massime priorità, e una componente economica volta a premiare il lavoro e a stimolare l'iniziativa privata e la creazione di ricchezza".La Finanziaria 2024 si inserisce in questo approccio e cerca di garantire un equilibrio tra due sfide fondamentali: rilanciare l'economia e ripristinare la fiducia degli investitori, e riequilibrare gradualmente le finanze pubbliche incoraggiando uno sviluppo globale e sostenibile, combattendo l'esclusione finanziaria delle piccole e medie imprese. imprese di piccole dimensioni (Pmi), istituendo un sistema che garantisca la giustizia fiscale, combattendo l'evasione fiscale e integrando l'economia informale. Questa legge cerca di "massimizzare i benefici fiscali indirizzandoli verso settori promettenti come le energie rinnovabili, le economie verdi, blu e circolari e lo sviluppo sostenibile"."Mira inoltre a sancire ulteriormente il ruolo sociale dello Stato sostenendo l'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili e a basso reddito, garantendo l'offerta di beni di prima necessità al mercato e adottando strumenti alternativi per finanziare le spese per i sussidi", ha affermato. "La Finanziaria 2024 prevede inoltre una serie di misure a sostegno del settore dell'agricoltura, della pesca e delle risorse idriche, continuando a sostenere i piccoli agricoltori, facilitando il loro accesso ai finanziamenti e riducendo il carico fiscale su alcuni prodotti foraggieri", ha sottolineato Nemsia. Tuttavia, questa legge non prevede misure per eliminare i benefici fiscali concessi agli operatori economici o per aumentare il carico fiscale, ha considerato la ministra, aggiungendo che "al contrario, ha introdotto una serie di misure volte a sostenere le imprese al fine di preservare la loro sopravvivenza, sostenere la loro ristrutturazione, migliorare il loro flusso di cassa, facilitare il loro accesso ai finanziamenti e incoraggiare l'iniziativa privata". (ANSAmed).

