Recoding Africa, contro le migrazioni scommettiamo sulla formazione in loco

(di Valentina Maresca)

"Il nostro è un tentativo di dare una risposta al fenomeno dell'immigrazione illegale ma non solo: proviamo a offrire un'opportunità al continente che ha il tasso di giovani più alto al mondo": con queste parole Mariarosy Calleri, presidente dell'Associazione R.O.S.A., ha spiegato in un'intervista rilasciata ad ANSAmed il senso del progetto basato su competenze informatiche e trasversali Recoding Africa, al debutto quest'estate in Tanzania per approdare in futuro anche in Uganda e Kenya, che hanno manifestato il proprio interesse in merito.



Non solo Africa per l'iniziativa dell'organizzazione no profit, che si espanderà anche in Asia e Centro America. "Per il continente asiatico i Paesi sono Indonesia e Thailandia, nel Centro America abbiamo presentato un progetto all'Oim per Santo Domingo e, grazie ad altri partner, vogliamo portare la nostra esperienza in Belize. Tra il 2025 e il 2026 saremo presenti anche in queste realtà, facendo diventare Recoding Africa, di fatto, Recoding Future", ha anticipato Calleri.



"La settimana scorsa siamo diventati una Cisco Network Academy, quindi abbiamo la possibilità di accompagnare questi ragazzi seguendo standard tecnologici internazionali, con licenze riconosciute a livello globale", ha annunciato la presidente di R.O.S.A. (Remove Obstacles to Social Awareness). Cisco, infatti, porta in dote al progetto la piattaforma Skills for All, costantemente aggiornata secondo gli standard internazionali e di mercato. "Vorrei ringraziare Luca Lepore, business development manager Cisco Networking Academy Italia, e Gianna Li Calzi, CSR project manager Cisco Italia. Senza la loro fiducia e il loro entusiasmo per il nostro progetto, non so se e quando saremmo riusciti a entrare nel circuito delle net academies", ha commentato Calleri.



Il percorso di formazione ibrido prevede il ricorso alla piattaforma, utilizzata in e-learning, e la formazione con i volontari, in prevalenza studenti statunitensi. Per Calleri "l'ingresso di Cisco consente al progetto e ai suoi partner di entrare a far parte di un meccanismo e un ambiente già internazionale, che magari prevede la mobilità ma per motivi professionali". Tramite la piattaforma Cisco, infatti, "possiamo erogare corsi in tutto il mondo e vediamo la possibilità che diventi realtà il sogno con cui siamo nati dieci anni fa, il 14 febbraio del 2014: rendere il mondo un posto migliore, creando isole felici nel continente africano in modo da scongiurare l'immigrazione illegale". La formazione è mirata soprattutto alla creazione di sviluppatori e programmatori "la cui domanda è destinata a crescere", ma non si ferma qui. "Il nostro focus è sulle competenze informatiche, però ci interessa anche la leadership, la cultura imprenditoriale e le competenze in video content making", ha precisato Calleri. "L'obiettivo finale non è soltanto formare la forza lavoro per l'inserimento professionale, ma creare individui felici e leader di comunità. Permettere a queste persone di lavorare nel proprio Paese, infatti, produce un meccanismo virtuoso di ricaduta di ricchezza nelle loro comunità, quindi il nostro scopo è un modello di sviluppo locale sostenibile attraverso formazione, leadership e cultura d'impresa", ha aggiunto. La formazione permanente, infatti, attrezza questi giovani "a diventare leader del futuro senza avere paura del mercato ma cavalcandolo con l'apprendimento, la sfida, sfruttando le opportunità e sapendole cogliere. Noi li accompagniamo in un percorso di sviluppo personale, aumentandone la qualità di vita".



Calleri ha parlato della volontà di dar luogo a un vero e proprio cambio di paradigma: "La terra promessa è identificata come Europa e America, ma dopo essere stata in Africa, vero e proprio paradiso terrestre, mi chiedo il motivo di quest'idea. È vero, mancano le opportunità di lavoro; ecco perché serve aiutare il continente a diventare un faro per uno sviluppo economico sostenibile basato sull'istruzione, che non ha ripercussioni ambientali come troppe industrie. Il nostro è un tentativo di dare una risposta sostenibile alla tragedia contemporanea della migrazione illegale attraverso formazione, leadership e cultura imprenditoriale", ha concluso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA