Padiglione Italia a Fitur, la fiera del turismo di Madrid

(ANSAmed) - MADRID, 23 GEN - Voltare pagina per ratificare la fine del ciclo di crisi aperto nel 2019 dalla pandemia, con la ripresa definitiva del settore, seppure in uno scenario globale agitato dalla guerra a Gaza e gli attacchi Houthi nel Mar Rosso, con ripercussioni sui Paesi vicini, come Egitto, Giordania e Turchia.Con questo obiettivo si apre domani Fitur, la Fiera Internazionale del Turismo, una delle più importanti del settore, aperta fino al 28 gennaio al centro fieristico Ifema di Madrid. Ad inaugurare l'evento saranno re Felipe VI e la regina Letizia, mentre alle 12 la ministra del Turismo, Daniela Santaché inaugurerà il padiglione Italia curato da Enit- Ente nazionale italiano per il turismo, all'insegna dello slogan 'Italia Open to Meraviglia'.Con 59 siti nell'Unesco, il maggior numero al mondo, delle quali 45 Patrimonio culturale dell'Umanità, l'Italia si conferma come una destinazione imprescindibile, segnala Enit. Nello stand italiano Santaché incontrerà le Regioni - Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, San Marino - e gli operatori presenti al salone. Alla 44/esima edizione di Fitur è prevista la partecipazione di 9.000 imprese provenienti da152 Paesi e che prevede di raggiungere la cifra record di 100,000 visitatori, segnalano fonti dell'organizzazione.Le previsioni del settore mostrano cifre positive per l'Italia confermando a inizio anno il trend favorevole del 2023, ad esempio, con 184.769 turisti provenienti dalla Spagna nei primi 11 mesi dell'anno, secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di statistica spagnolo (Ine). Da considerare anche il ruolo di traino delle città dell'arte, ma anche la crescente tendenza al turismo dello shopping e dell'enogastronomia.Di tutte le città, Venezia con i suoi canali sarà la protagonista con la commemorazione nel 2024 del 7° centenario della morte di Marco Polo. Fitur sarà vetrina anche per Pesaro, la capitale della cultura italiana del 2024 e, infine, volano per i territori meno conosciuti dell'Italia e per la promozione di segmenti specifici come il turismo religioso, enogastronomico, sportivo o musicale e dei festival. Fra questi, l'Arena di Verona Opera Festival 2024 che sarà presentato questa sera all'Istituto italiano di cultura di Madrid, alla presenza del ministro Santaché. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA