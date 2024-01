Il Made in Italy alla fiera sulle rinnovabili in Arabia Saudita

(ANSAmed) - ROMA, 19 GEN - L'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - in collaborazione con Anima Confindustria Meccanica Varia - nell'ambito dell'attività promozionale a supporto del settore Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC) ed efficientamento energetico organizza la Partecipazione Collettiva Italiana alla fiera 'Hvac Expo Saudi 2024' che si terrà a Riad dal 26 al 29 febbraio, presso il Riyadh Front Expo. Lo rende noto una nota dell'Ice.L'evento, lanciato nel 2018 ed ospitato all'interno della cornice più ampia del 'Big 5 Saudi', è la principale vetrina della regione inerente le soluzioni di avanguardia in ambito HVAC e nel campo delle rinnovabili, alla quale partecipano i principali decision maker locali coinvolti nei grandi progetti di sviluppo immobiliare e industriale della regione.I progetti già in corso, fra i quali la metropolitana di Riad, il 'King Salman Park' il megaprogetto di intrattenimento 'Qiddiya' o l'ambiziosa e futuristica città 'The Line' dimostrano l'ampiezza delle opportunità che l'Arabia Saudita offre e offrirà nei prossimi anni, alle imprese capaci di coglierle. Non a caso, i visitatori della Big 5 sono stati oltre 44.500 nel 2023, raddoppiati rispetto all'anno precedente.Si tratta quindi di un'importante vetrina per le imprese del Made in Italy, un'occasione rilevante per penetrare il mercato locale attraverso le numerose opportunità di networking de visu, una modalità ancora necessaria per l'avviamento di rapporti d'affari con gli operatori della regione. (ANSAmed).

