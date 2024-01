A Dubai la fiera internazionale del settore nautico

ROMA - L'edizione 2024 del Dubai International Boat Show si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo 2024 presso il Dubai Harbour.



L'evento, si legge in un comunicato dell'Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) che, in collaborazione con l'Associazione di categoria Confindustria Nautica, organizza una partecipazione collettiva, è giunto alla sua trentesima edizione e rappresenta una delle principali fiere internazionali del settore nautico, nonché la più significativa nel Medio Oriente.



Gli Emirati Arabi rappresentano un mercato di riferimento per l'intera area del Golfo, che si caratterizza per l'alto potere di acquisto e l'elevato livello di qualità e personalizzazione delle richieste da parte degli armatori. Nell'area medio-orientale si concentra una buona parte dei proprietari dei più grandi yacht del mondo e, in termini infrastrutturali, l'area sta aumentando esponenzialmente la dotazione di porti turistici. Gli Emirati sono un fiorente mercato di imbarcazioni da diporto e yacht guidati dal turismo marino.



La Fiera, in occasione della quale vengono messi in esposizione yacht, gommoni, imbarcazioni, parti, componenti e sistemi per la nautica, svolge un ruolo importante per la promozione della nautica da diporto nell'area del Golfo.





