Tunisia: premier a Davos, sostegno a ripresa economica

(ANSAmed) - TUNISI, 17 GEN - Il primo ministro tunisino Ahmed Hachani ha incontrato diversi leader di Stato e alti dirigenti di organismi finanziari internazionali nell'ambito della sua partecipazione al 54mo Forum economico mondiale a Davos in corso in Svizzera fino al 18 gennaio.Hachani ha incontrato la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, la presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) Odile Renaud-Basso e il segretario generale dell'Area di libero scambio continentale africana (Zlecaf) Wamekle Mene. Secondo quanto riferisce il governo di Tunisi, gli incontri si sono concentrati sulle modalità per finanziare il processo di sviluppo in Tunisia in tutte le sue dimensioni, in particolare quella sociale, nonché sul rafforzamento della cooperazione finanziaria e tecnica". "Hachani ha parlato delle sfide che la Tunisia deve affrontare, soprattutto in termini di fondi pubblici a seguito delle tensioni geopolitiche globali. I vertici degli organismi finanziari hanno espresso il pieno impegno a fornire ulteriore sostegno alla Tunisia e ad aiutarla a raggiungere la ripresa economica e hanno chiesto al governo tunisino di adottare ulteriori riforme". Il premier tunisino ha anche incontrato il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, con il quale ha discusso le modalità per sviluppare la cooperazione bilaterale. Hachani a Davos guida la delegazione tunisina accompagnato dalla ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, e il segretario di Stato presso il ministero degli Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all'Estero.(ANSAmed).

