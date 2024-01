Traffico aereo, in Marocco oltre 27 milioni passeggeri

RABAT - Nuovo record di arrivi negli aeroporti del Marocco. È l'Onda, l'Ufficio Nazionale degli Aeroporti, a diffondere la cifra di 27.091.249 di passeggeri accolti nel 2023, con un aumento del 32% rispetto al 2022.Una crescita sicuramente trainata dal traffico internazionale, che ha raggiunto i 24.429.325 passeggeri accolti. In particolare, sempre secondo i dati Onda, il traffico passeggeri è cresciuto del 32% per quanto riguarda l'Europa e l'Estremo oriente, del 45 per l'Africa e del 28 per il Nord America.

La maggior parte degli scali ha registrato tassi di crescita a doppia cifra rispetto al 2022: Marrakech (+41%), Rabat (+38%), Tetouan (+35%), Tangeri (+34%), Fez ( +31%), Agadir (+30%), Nador (+22%) e Oujda (+10%). Quanto all'aeroporto Mohammed V di Casablanca, che rappresenta oltre il 36% del traffico aereo complessivo, ha accolto 9.790.914 passeggeri, in aumento di circa il +28% rispetto al 2022. Una cifra ragguardevole ma comunque inferiore a quella registrata nel 2019, quando sfondò il tetto dei 10 milioni di passeggeri.

