In Marocco nel 2023 vendute oltre 160 mila auto nuove

(ANSAmed) - RABAT, 11 GEN - Secondo l'Associazione degli importatori di veicoli del Marocco (Aivam), il 2023 ha registrato 161.504 vendite di automobili; nel 2022 se ne erano vendute 161.410. Una stagnazione che i professionisti delle vendite di auto spiegano con "l'inflazione galoppante, il contesto economico sfavorevole, il deficit di precipitazioni e la contrazione della domanda sotto l'effetto dell'inflazione".Sul totale venduto quest'anno, sono 145.292 i veicoli passeggeri e 16.212 i veicoli commerciali leggeri (Lcv). In particolare i due segmenti più importanti sono quelli delle city car dominate dal marchio "Dacia" e degli "Sport Utility Vehicle" (Suv), rilevando che quest'ultimo registra una crescita del 6,9%. In termini di finanziamenti e profilo degli acquirenti, la quota dei crediti sulle vendite è stata del 55%, mentre il prezzo dei veicoli è aumentato del 30% negli ultimi tre anni.Inoltre, il 17% degli acquirenti ha meno di 30 anni e l'età media di chi compra un'auto è di 43 anni. Per tipologia di motore, la benzina è scesa dello 0,8% nel 2023 al 14% della quota di mercato (Pdm), mentre i motori diesel sono aumentati dello 0,7% all'85,8%.Il mercato in crescita è quello dei veicoli con motori alternativi che a fronte di 24 marchi e 82 modelli sul mercato marocchino segna un più 133% (463 unità). Per città, Casablanca occupa il primo posto nelle vendite di Pc nel 2023 con il 40,7% di quota di mercato, in leggero calo del 2% rispetto al 2022, seguita da Rabat che ha registrato una leggera crescita dell'1,1% al 10,7% di Pdm e Agadir (7,9%) che consolida la terza posizione davanti a Marrakech (7%). (ANSAmed).

